بمشاركة نادي كربلاء.. النجف ينظم بطولة دولية تجمع اربعة اندية

2022/07/31 | 13:08 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البطولة ستتزامن مع شهر محرم الحرام وسيطلق عليها بطولة "الاربعينية الدولية.

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