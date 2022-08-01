مختصون ينهون الجدل حول وصول ’عبدالوهاب الساعدي’ للخضراء من عدمه

2022/08/01 | 11:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نفى مركز متخصص، اليوم الاثنين، الأخبار التي تحدثت عن وصول رئيس جهاز مكافحة الإرهاب عبد الوهاب الساعدي إلى المنطقة الخضراء.وذكرت التقنية من أجل السلام في توضيح تابعته ايرث نيوز، “تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبرا نصه الآتي: (وصول عبد الوهاب الساعدي الى الخضراء لم يبقى الا ساعات قليله اعلان انقلاب عسكري)”.وأكدت […]

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