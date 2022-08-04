المنافذ تضبط 10 حاويات مخالفة لضوابط الاستيراد في ميناء أم قصر الشمالي

2022/08/04 | 13:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، عن ضبط 10 حاويات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.وذكر بيان للهيئة تلقاه/المركز الخبري الوطني/، أنه “من خلال الكشف والتدقيق تبيَّن […]

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