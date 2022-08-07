امين عام العتبة الحسينية :سبعة ابواب مؤمنة وجاهزة لدخول وخروج ركضة عزاء طوريج للحرم الحسيني ظهيرة عاشوراء

2022/08/07 | 21:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الأمين العام للعتبة الحسينية

المقدسة عن اعداد خطة مفصلة بالتنسيق مع

الجهات الأمنية لتأمين وادارة حركة

الحشود خلال عزاء (ركضة طويريج) في يوم

العاشر من محرم الحرام.

وقال الاستاذ حسن رشيد العبايجي ل

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