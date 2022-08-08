برهم صالح لسفير الفاتيكان: جهود البابا داعمة لأمن واستقرار العراق

2022/08/08 | 14:09 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد رئيس الجمهورية برهم صالح، الاثنين، بجهود بابا الفاتيكان “الداعمة والحريصة على أمن واستقرار” العراق وشعبه.وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية: أن “رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم، سفير دولة الفاتيكان لدى العراق ميتجا لسكوفار”.وجرى خلال اللقاء، بحسب البيان، … Readmore

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