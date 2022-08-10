محتجون أمام دائرة كهرباء ديالى يرفعون 3 مطالب الى الحكومة

2022/08/10 | 10:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

تظاهرات العشرات امام دائرة كهرباء ديالى، الاربعاء، رافعين 3 مطالب رئيسية.

وقال صبري حسن احد المتظاهرين في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" العشرات من كل اطياف ديالى خرجوا في تظاهرة سلمية امام دائرة كهرباء ديالى رافعين 3 مطاليب رئيسية هي اعادة النظر بادارتها بشكل عام وسحب يد من عليهم شبهات فساد مالي واداري وفتح تحقيق في كل ملفات الفساد وابعاد تاثير الاحزاب عن ادارتها".

واضاف حسن،ان" التظاهرة تاتي بعدما وصل مستوى خدمات الكهرباء الى مرحلة حرجة جدا يدفع ثمنها الاف من ابناء ديالى بسبب تداخل السياسة مع الخدمات ومحاولة تحويل دائرة خدمية مهمة الى اداة بيد احزاب وساسة للكسب الشعبي مؤكدا بان الدائرة هي لكل اطياف ديالى وليس لحزب او تكتل سياسي معين".

واشار الى ان" ديالى تغلي الان والتغيرات ضرورية من اجل انهاء حقبة استغلت مناصبها للثراء وتوجيه امكانيات الدائرة الى خدمة اغراض سياسية وشخصية معروفة للراي العام مؤكدا بان التظاهرة لن تتوقف حتى يتم التغير وزج الفاسدين وراء القضبان".

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