أمجد عطوان.. نجم الشمال القطري يدعو جماهير الفريق لحضور مباراة تصحيح المسار أمام الغرافة

2022/08/15 | 22:07 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف اللاعب أمجد عطوان، نجم الشمال مباراة فريقه أمام الغرافة التي ستقام بعد غد الأربعاء في الجولة الثالثة من الدوري القطري، بالمواجهة المهمة جداً.

وقال عطوان، في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم الإثنين “تلقينا خسارة مفاجئة أمام السيلية في الجولة الماضية، لذا علينا تصحيح المسار في الجولة المقبلة عبر مباراة الغرافة للعودة من جديد لطريق الانتصارات”.

وأضاف “بالتأكيد المهمة لن تكون سهلة أمام فريق قوي بحجم الغرافة، ولكننا نتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية ترضي طموحات جماهير الشمال”.

ووجه عطوان الدعوة لجماهير النادي من أجل الحضور في أرض الملعب والشد من أزر اللاعبين ومساندتهم.

وختم بالقول “نتمنى حضور الجماهير، لأنها الداعم الحقيقي للفريق، ووجودها في المدرجات يعطينا الحافز لتقديم الأفضل وإسعادها في نهاية المطاف”.

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