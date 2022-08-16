2022/08/16 | 17:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: تنشر وكالة المسلة أبرز ما جاء في كلمة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال...

ظهرت المقالة الكاظمي يوجه رسالة لقادة البلد: لا تستطيع الحكومة العيش بدون موازنة أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يوجه رسالة لقادة البلد: لا تستطيع الحكومة العيش بدون موازنة) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يوجه رسالة لقادة البلد: لا تستطيع الحكومة العيش بدون موازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).