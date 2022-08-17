القضاء الاعلى ينشر إحصائية صادمة لحالات الطلاق في العراق

2022/08/17 | 14:18 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في آخر إحصائية شهرية عن حالات الزواج والطلاق في العراق، نشرها مجلس القضاء الأعلى، بلغ عدد الزيجات الجديدة في شهر تموز الماضي أكثر من 25 الف حالة زواج، فيما بلغ عدد حالات الطلاق 4827 حالة، حيث تصدرت العاصمة بغداد القائمة … Readmore

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