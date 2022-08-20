2022/08/20 | 22:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، ضبطها 6 حاويات مخالفة في منفذ ميناء أم قصر الأوسط.وذكرت الهيئة في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/، أنه “بعمل مستمر مسنود بمعلومات دقيقة، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المنافذ: ضبط 6 حاويات مخالفة في منفذ ميناء أم قصر الأوسط المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنافذ: ضبط 6 حاويات مخالفة في منفذ ميناء أم قصر الأوسط) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنافذ: ضبط 6 حاويات مخالفة في منفذ ميناء أم قصر الأوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).