2022/08/25 | 15:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الدفاع المدني يخلي 100 نزيل ويخمد حريقاً اندلع في فندق بكربلاء المقدسة » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 15:25

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني يخلي 100 نزيل ويخمد حريقاً اندلع في فندق بكربلاء المقدسة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني يخلي 100 نزيل ويخمد حريقاً اندلع في فندق بكربلاء المقدسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).