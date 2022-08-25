الدفاع المدني يخلي 100 نزيل ويخمد حريقاً اندلع في فندق بكربلاء المقدسة



الدفاع المدني يخلي 100 نزيل ويخمد حريقاً اندلع في فندق بكربلاء المقدسة
2022/08/25 | 15:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

الدفاع المدني يخلي 100 نزيل ويخمد حريقاً اندلع في فندق بكربلاء المقدسة » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 15:25

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