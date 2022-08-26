المهاجم العراقي كيفن يعقوب ينتقل رسميا إلى الدوري الدنماركي

2022/08/26 | 22:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

انتقلالمهاجم العراقي كيفن يعقوب (22 عامًا)، رسميا إلى متصدر الدوري الدنماركي حاليا نادي أوروس، قادما من غوتنبرغ السويدي.





هذا وكان نادي أوروس قد احتل المركز الثامن الموسم الماضي وليس لديه اي مشاركات خارجية هذا الموسم..

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