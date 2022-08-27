تصريحات الحلبوسي تؤكد المؤكد.. موازنة 2023 في مهب الصراعات.. ماذا بعد الأمن الغذائي؟

2022/08/27 | 15:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاصأكدت مؤسسة "عراق المستقبل" المعنية بالشؤون الاقتصادية، اليوم السبت، وجود مخاوف من عدم إقرار الموازنة العامة لسنة 2023، فيما بينت سبب ذلك.وقال رئيس المؤسسة منار العبيدي، لـ(بغداد اليوم)، ان "هناك تخوفا حقيقيا من عدم إقرار الموازنة العامة لسنة 2023، بسبب الخلاف والصراع على تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، فلا موازنة دون تشكيل الحكومة".وبين العبيدي ان "قانون الامن الغذائي ينتهي بانتهاء السنة المالية الحالية، وان العام المقبل سيكون الاعتماد فيه على قانون الادارة المالية"، لافتاً الى ان "هناك تخوفا من عدم وجود أي موازنة خلال سنة 2023 والإبقاء فقط على الاعتماد فيه على قانون الادارة المالية، وهذا سيؤخر الكثير من المشاريع في عموم البلاد".

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