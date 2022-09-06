ارتفاع اسعار نفط خام البصرة باكثر من 1 %

2022/09/06 | 09:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

سجلت أسعار خامي البصرة المتوسط والثقيل، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا باكثر من 1% مع تراجع اسعار النفط العالمية.

وارتفع خام البصرة المتوسط المصدر لأسيا 1.26 وبنسبة تغيير بلغت 1.36% ليصل الى 94.20 دولارا للبرميل الواحد.

وارتفع خام البصرة الثقيل المصدر لأسيا 1.26 وبنسبة تغيير بلغت 1.43 % ليصل الى 89.60 دولارا.

وارتفعت أيضا خامات منظمة أوبك، حيث سجل خام العربي السعودي 101.59 دولار للبرميل بارتفاع بلغ 1.30 دولارا، وسجل مزيج مربان الإماراتي 94.69 دولارات للبرميل بارتفاع بلغ 1.25 دولار للبرميل.

وتراجعت أسعار النفط في وقت مبكر من يوم الثلاثاء لتقلص مكاسب اليوم السابق التي بلغت ثلاثة في المئة، بعدما اُعتبر اتفاق مجموعة أوبك+ على خفض الإنتاج بواقع 100 ألف برميل يوميا في أكتوبر تشرين الأول بمثابة تحرك رمزي إلى حد كبير لوقف تراجع الأسعار.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا، أي 0.3 بالمئة، إلى 95.44 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0054 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 89.13 دولارا للبرميل، وزادت 2.26 دولار، أي 2.6 بالمئة، عن إغلاق يوم الجمعة.



وكانت الأسواق مغلقة في الولايات المتحدة يوم الاثنين بسبب عطلة عيد العمال.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء في مقدمتهم روسيا، ويطلق عليهم أوبك+، اتفقوا على التراجع عن زيادة قدرها 100 ألف برميل يوميا في سبتمبر أيلول بعد أن أبدت السعودية وأعضاء آخرون قلقهم من تراجع الأسعار منذ يونيو حزيران رغم شح الإمدادات.

وقال محللون، لم يتوقعوا الاتفاق حتى بعد أن قالت السعودية إنها تريد دعم الأسعار، إن الخفض رمزي في الغالب بالنظر إلى أن أوبك+ لم تتمكن من تحقيق أهدافها الإنتاجية.

وفي دعم إضافي للأسعار، قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إنه أصبح أقل تفاؤلا حيال التوصل إلى اتفاق سريع على إحياء الاتفاق النووي الإيراني، مما يعني تأخير أي عودة لنحو مليون برميل يوميا من الخام الإيراني إلى السوق.

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