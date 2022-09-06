الكرملين يشيد بموقف الرئيس الامريكي الرافض لتصنيف روسيا كدولة راعية للارهاب

2022/09/06 | 12:25 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، موقف الرئيس الأمريكي جو بايدن الرافض لتصنيف روسيا “دولة راعية للإرهاب” بالموقف الإيجابي.وقال بيسكوف في تصريح صحفي: “إن طرح السؤال في حد ذاته (الاعتراف ب‍روسيا كدولة راعية للإرهاب) أمر شنيع.وبالطبع، من الجيد … Readmore

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