طهران: سنواصل المحادثات بشأن الاتفاق النووي ونوجه رسالة للولايات المتحدة

2022/09/06 | 14:39 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي بهادري جهرمي، اليوم الثلاثاء، ان المحادثات بشأن الاتفاق النووي مستمرة وعلى الطرف الآخر أن يكف عن توسعة مطالبه.وقال بهادري جهرمي: تمت متابعة أربع قضايا هي الضمانات، والتحقق، ورفع العقوبات، وإغلاق ملف المزاعم السياسية … Readmore

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