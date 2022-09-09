2022/09/09 | 14:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، الجمعة، تأجيل مباريات المرحلة السابعة حدادا على وفاة الملكة إليزابيث الثانية الخميس عن 96 عاما.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تأجيل مباريات المرحلة السابعة من الدوري الإنكليزي حدادا على الملكة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تأجيل مباريات المرحلة السابعة من الدوري الإنكليزي حدادا على الملكة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).