"احتفالات راقصة" للأيرلنديين أمام قصر باكينغهام.. حقيقة الفيديو

2022/09/10 | 13:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمجموعة من الشباب الأيرلنديين يؤدون رقصة تقليدية أمام قصر باكنغهام، وزعم ناشروه أنه احتفال بوفاة الملكة إليزابيث الثانية.

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