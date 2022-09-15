وزير الداخلية عثمان الغانمي يصدر قرار عفو عن جميع المتغيبين باستثناء فئة واحدة

2022/09/15 | 13:10 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر وزير الداخلية عثمان الغانمي، قرار عفو عن جميع المتغيبين في قيادة الشرطة الاتحادية بغية اعادتهم الى الخدمة.وبحسب وثيقة: فأن وزير الداخلية عثمان الغانمي، وافق على اعفاء جميع المتغيبين في قيادة قوات الشرطة الاتحادية بغية اعادتهم الى الخدمة باستثناء … Readmore

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