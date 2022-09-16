عاصفة ترابية عنيفة تضرب العراق قادمة من السعودية (فيديو)

2022/09/16 | 13:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ميسان

ضربت عاصفة ترابية عنيفة، اليوم الجمعة، البلاد قادمة من الاراضي السعودية.

وأظهر مقطع فيديو حصلت عليه (بغداد اليوم)، انعدام شبه تام للرؤية على الطريق الدولي في محافظة المثنى بعد هبوب عاصفة ترابية شديدة من الاراضي السعودية.

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