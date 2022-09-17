العراق يتصدر قائمة الأوسمة الذهبية في بطولة العرب بالكك بوكسنغ

2022/09/17 | 09:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعحقق نجوم العراق نتائج باهرة في منافسات بطولة العرب 13 بالكك بوكسنغ المقامة حالياً في العاصمة السورية دمشق ،حيث تأهل لاعب منتخبنا الوطني عبد الخالق صبيح الى النهائي بعد فوزه على اللاعب السوري بنظام (الكي وان( فيما خسر اللاعب محمد علي امام الاماراتي لينال الميدالية الفضية .واخفق لاعبنا حيدر محمد من الوصول الى النهائي اثر خسارته من بطل الجزائر وحصل على الميدالية الفضية وحقق اللاعب حسين نصيف الميدالية الذهبية الاولى للعراق في نظام الفول كونتاك بوزن ٥٤ كغم بعد فوزه على خصمه الأردني، واضاف لاعبنا احمد صادق وفي نظام (الفول كونتاك) بوزن (٥١) كغم ذهبية اخرى للعراق. واخفق لاعبنا محمد مطر امام الجزائري بوزن (٥٧) كغم لينال الميدالية الفضية، وحصل لاعبنا مصطفى كريم على الميدالية الذهبية بنظام (الفول كونتاك )،وخطف علي نعيم الميدالية الذهبية ايضا لنظام (الفول ) بوزن ٧١ كغم.ونال البطل حسين صباح الميدالية الذهبية بعد الفوز على السوري بالضربة القاضية في وزن ٨٦ (كي وان)،فيما توج البطل يوسف صالح وزن ٩١ كغم بذهبية (الكي وان) وبالضربة القاضية .وحقق اللاعب محسن علي وزن (٩١) كغم بنظام (الفول كونتاكت) الميدالية الفضية، وفاز بالضربة القاضية لاعبنا مصطفى طالب على السوري في نظام (الكي وان) وخطف علي مجبل الميدالية الذهبية بنظام (الكي وان ) بعد فوزه على خصمه السوري .وفي وزن فوق الثقيل خطف لاعبنا رامي عادل الميدالية الذهبية اثر فوزه على اللاعب الاردني بنظام (الفول كونتاكت) ، وفي نظام السيمي كونتاكت تاهل لاعبنا على كريم الى النهائي .كما تاهل اللاعب حسين سامي الى النهائي في نظام (السيمي) ،وتاهل اللاعب اسعد علوان للنهائي اثر فوزه على نظيره الفلسطيني .

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