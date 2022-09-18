الأعرجي: مشاركة السفراء في زيارة الأربعينية رسالة محبة ومواساة

2022/09/18 | 15:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، ان مشاركة السفراء في زيارة الأربعينية رسالة محبة ومواساة.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه اليوم، السفيرة الأسترالية في بغداد بولا غانلي"، مبينا ان "الاعرجي بحث مع السفيرة الأسترالية، آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، وجرى أيضا بحث ملف مخيم الهول السوري، فضلا عن بحث تمتين العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأشار الأعرجي، إلى أن "مشاركة السفراء بزيارة الأربعينية في كربلاء المقدسة تمثل رسالة محبة ومواساة مهمة ومشاركة الشعوب في مناسباتها الكبيرة"، مجددا "حرص العراق على أن تبقى علاقاته جيدة ومتوازنة مع الجميع".

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