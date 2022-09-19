ناظم: الكاظمي سيتوجه للولايات المتحدة للمشاركة في أعمال الجمعيَّة العامّة للأمم المُتحِدة

2022/09/19 | 14:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، اليوم الاثنين، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيتوجه للولايات المتحدة للمشاركة في أعمال الجمعيَّة العامّة للأمم المُتحِدة، فيما اشار الى ان مجلس الوزراء قرر إيقاف العمل بقرارات سابقة تتعلق بالمشروعات المتلكئة.

يتبع..

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