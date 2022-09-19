الإطار التنسيقي يجدد تمسكه بالسوداني مرشحا لرئاسة الوزراء

2022/09/19 | 20:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع جدد الإطار التنسيقي، اليوم الإثنين، تمسكه بمرشحه الوحيد إلى رئاسة الوزراء محمد شياع السوداني.وقال الإطار في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "عقد اليوم وبحضور كامل قياداته اجتماعه الاعتيادي وناقش مجمل الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد"، لافتا الى إنه "ثمن الجهود الكبيرة التي بذلت لإنجاح الزيارة الأربعينية للإمام الحسين -عليه السلام- ".وجدد الإطار بحسب البيان، "تمسكه بمرشحه الوحيد الى رئاسة الوزراء محمد شياع السوداني"، نافياً "كل ما غير ذلك من إشاعات".وتابع أنه "ناقش الاستعدادات التي يبذلها مع حلفائه من أجل استئناف عمل مجلس النواب وقيامه بواجباته الدستورية".

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