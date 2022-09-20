2022/09/20 | 17:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الأعرجي يؤكد ضرورة الحفاظ على المياه الإقليمية في منطقة الخليج العربي » وكالة الأنباء العراقية

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اليوم, 17:15

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