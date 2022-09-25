2022/09/25 | 17:30 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: قالت النائبة الكردية سروه عبد الواحد، الاحد 09/25/2022، ان وزارة النفط...

ظهرت المقالة وزارة النفط تتعمد عدم الجواب على الأسئلة بشأن نفط الإقليم أولاً على المسلة.

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