ضبط (3) حاويات مخالفة للشروط في منفذ ميناء أم قصر الشمالي

2022/09/27 | 18:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، عن ضبط (3) حاويات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.وقالت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "منفذ ميناء أم قصر الشمالي تمكن من ضبط حاويات عدد (3) مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد بالتعاون مع مركز الكمرك".واضافت انه "من خلال الكشف والتدقيق تبين وجود حاويتين تحتوي (دراجات نارية ممنوعة الاستيراد) وحاويه تحتوي( مناشف) جميع الحاويات متجاوزة للمدة القانونية المسموحة على بقائها في الميناء دون مراجعة أصحاب العلاقة"، مشيرة الى انه "تم تشكيل لجنة من الجهات العاملة وتنظيم محضر ضبط أصولي وإحالتها إلى مركز شرطة الكمرك".

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