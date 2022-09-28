البرلمان يصوت على انتخاب محسن المندلاوي نائبا أول لرئيسه

2022/09/28 | 16:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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صوت مجلس النواب ، اليوم الاربعاء، على النائب محسن المندلاوي بمنصب النائب الاول لرئيس مجلس النواب بعد انتهاء عمليه التصويت.

وقال مصدر برلماني في حديث صحفي، ان “النائب محسن المندلاوي فاز بمنصب النائب الاول لرئيس البرلمان”.

واضاف ان “عدد المصوتين للنائب محسن المندلاوي : ٢٠٣ صوت وعدد المصوتين للنائب ياسر الحسيني : ٧ اصوات وعدد المصوتين للنائب باسم الخشان: ١٧ اصوات و عدد الاوراق الباطله : ١٣ صوت”.

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