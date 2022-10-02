إندونيسيا.. ارتفاع كبير بعدد قتلى أعمال الشغب بعد مباراة كرة القدم

2022/10/02 | 10:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال إميل دارداك، نائب حاكم مقاطعة جاوة الشرقية، لوسائل إعلام محلية، الأحد، إن عدد قتلى حادث التدافع الذي وقع في مباراة لكرة القدم في "مالانغ" وصل إلى 174 قتيلا.

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