صحة الكرخ: خطة لإنشاء مركزين تخصصين ومستشفيين ضمن تخصيصات قانون الدعم الطارئ

2022/10/02 | 16:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت دائرة صحة الكرخ، الأحد، وجود خطة مشتركة لإنشاء مستشفيين اثنين ومركزين صحيين من تخصيصات قانون الدعم الطارئ.

وقال مدير عام الدائرة سعد اللامي، لوكالة الأنباء الرسمية، إنه "سيتم تجهيز مستشفى اليرموك بمحطة تدريبية تشخيصية بالجراحة الناظورية خلال الشهر المقبل، وستكون المحطة الأولى في العراق لطلبة الدراسات والاختصاصات الجراحية والنسائية".

وأضاف، أن "هناك خطة مستقبلية، لتجهيز المستشفيات بأجهزة عالية الدقة كالنواظير وغيرها".

وعن سير أعمال تنفيذ المستشفيات الجديدة، أوضح اللامي، أن "قاطع الكرخ يضم مستشفيين اثنين كان العمل فيهما متلكئاً، وهما: مستشفى الحرية، وهذا المشروع ليس لدينا سيطرة عليه، لأنه من مشاريع محافظة بغداد".

وتابع: "أما الثاني فهو مستشفى الحكيم في الشعلة وهو أحد مشاريع الوزارة الذي تمت إعادة العمل فيه، ووصلت نسبة إنجازه إلى 60٪، وسيتم افتتاحه خلال ستة أشهر".

ولفت إلى أن "هناك خطة بالتعاون مع محافظ بغداد ووزير الصحة لإطلاق أربعة مشاريع صحية، من تخصيصات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، وهي بناء مستشفى سعة 100 سرير في كل من قضاءي المحمودية وأبو غريب، إضافة إلى بناء مركز تخصصي للعيون في منطقة العامرية، فضلاً عن بناء مركز تخصصي لمعالجة الإدمان في منطقة الدورة".

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