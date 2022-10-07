الاغتيالات العائلية والسياسية في السليمانية تتطور إلى العبوات الناسفة بعد السم

2022/10/07 | 17:07 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: قالت مصادر لـ المسلة، الجمعة، ان ضحية حادث انفجار السيارة في...

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