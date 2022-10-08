2022/10/08 | 17:39 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مصدر مطلع، اليوم السبت، الأنباء المتداولة عن إطلاق سراح النائب الأسبق أحمد العلواني، المعتقل بتهمة الإرهاب والقتل، مرجحاً أن يتم الإفراج عنه وفق تسويات سياسية.

وقال المصدر، ان “أحمد العلواني ما يزال في السجن ولم يتم الإفراج عنه لغاية الآن، ولكن تم نقله منذ مدة ليست بالقصيرة من سجن الناصرية المركزي (الحوت) جنوبي العراق الى سجن الكاظمية وسط العاصمة بغداد”.

وأوضح انه “تمت إعادة التحقيق بالقضايا التي أدين بها العلواني، وربما بعد انتهاء إعادة التحقيق يتم الإفراج عنه طبقا للتسويات السياسية الجارية حاليا في البلد”.

وتداولت وسائل إعلام محلية ومواقع التواصل الاجتماعي خبراً عن إطلاق سراح النائب الأسبق أحمد العلواني.

ويعد العلواني من أبرز وجوه ساحات الاحتجاجات في الأنبار التي انطلقت في العام 2012 واستمرت لأكثر من سنة، وكانت مذكرة قضائية صدرت باعتقال العلواني وتوجهت قوة أمنية في 28 كانون الأول/ ديسمبر 2013 إلى منزله في مدينة الرمادي لاعتقاله، إلا أنه واجه القوة بإطلاق النار لترد الأخيرة وينتهي الأمر بمقتل خمسة من حراس العلواني، وشقيقه وإصابة ثمانية آخرين بجروح، فيما أصيب عشرة من عناصر القوة الأمنية أيضا، وإلقاء القبض على العلواني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (على غير ما تداولته مواقع التواصل الإجتماعي.. أحمد العلوني مايزال في السجن ولم يتم الإفراج عنه) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (على غير ما تداولته مواقع التواصل الإجتماعي.. أحمد العلوني مايزال في السجن ولم يتم الإفراج عنه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).