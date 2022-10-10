بعد عام من الانتخابات التشريعية في العراق.. دعوات لحوار سياسي بنّاء ومن دون شروط

2022/10/10 | 12:33 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الاثنين دعوته لمختلف أحزاب وقوى البلاد إلى الحوار العاقل الهادئ، كما دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق إلى الانخراط في "حوار من دون شروط مسبقة".

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