2022/10/16 | 22:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني حصل لاعب المنتخب المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول، على جائزة أفضل لاعب بمباراة فريقه أمام مانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.واعلن الاتحاد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي المركز الخبري الوطني.

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