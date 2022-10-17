بدء حفل الاستلام والتسليم لرئاسة الجمهورية في قصر السلام ببغداد (صور+فيديو)

2022/10/17 | 10:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أفاد مراسل (بغداد اليوم)، الاثنين، ببدء حفل الاستلام والتسليم لرئاسة الجمهورية في قصر السلام ببغداد.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية المنتخب، عبد اللطيف رشيد، فان الأخير سيلقي كلمة بهذه المناسبة عند الساعة الـ 11 من صباح اليوم.

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