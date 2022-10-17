جنايات الكرخ: الاعدام بحق (امير بيت المال) لتنظيم داعش

2022/10/17 | 11:31 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت محكمة جنايات الكرخ، حكما بالإعدام بحق (امير بيت المال ) في تنظيم داعش الارهابي.

وذكر مراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن “محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكما بالإعدام بحق الارهابي المسؤول عن توزيع الكفالات الشهرية على عناصر التنظيم وأحد المشتركين في العمليات الارهابية ضد القوات الامنية”.

واضاف ان “المحكمة اصدرت قرارها استناداً لاحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية /1 من قانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005”.

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