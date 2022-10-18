مانشستر سيتي يفوز بجائزة أفضل نادي في العالم خلال 2022

2022/10/18 | 00:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني نال نادي مانشستر سيتي الانكليزي جائزة افضل ناد في العالم للعام الحالي.وفاز ليفاندوفسكي بجائزة أفضل مهاجم في العالم لسنة 2022 اما كورتوا فاز بجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى في […]

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