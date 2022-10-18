حكومة كربلاء المحلية تحدد المناطق المشمولة بتمويل الصندوق الاجتماعي للتنمية

2022/10/18 | 22:12 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بناء المنشآت في تلك الوحدات يكون بناءً ثابتاً وليس متحركاً.

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