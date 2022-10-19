نيمار يطعن في ترتيب اللاعبين بجائزة الكرة الذهبية والسبب مواطنه

2022/10/19 | 09:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني اعترض نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان ومنتخب البرازيل، اليوم الاربعاء ،على ترتيب مواطنه فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد الإسباني، في سباق الكرة الذهبية.وكتب نيمار تغريدة، عبر حسابه الرسمي على “تويتر” […]

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