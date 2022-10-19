توضيح هام يخص القبول في الكلية العسكرية

2022/10/19 | 13:42 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، تفاصيل جديدة تخص القبول في الكلية العسكرية بصفة طالب.

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