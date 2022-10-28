المالية: الوزيرة طيف سامي لا تمتلك صفحة على وسائل التواصل الاجتماعي

2022/10/28 | 13:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة المالية، ان الوزيرة طيف سامي، لا تمتلك صفحة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرت الوزارة في بيان أن “وزارة المالية تنفي وجود اي صفحة رسمية على وسائل التواصل الاجتماعي باسم وزير المالية طيف سامي محمد ، إذ ان اي صفحة تدعي انتسابها للوزير هي صفحة وهمية وغير رسمية”.

وأشارت الى ان “جميع نشاطات الست وزير المالية تنشر عبر الموقع الرسمي للوزارة وصفحتها على الفيسبوك وتويتر ، باسم وزارة المالية العراقية الموثقة بالعلامة الزرقاء ، والتي تعتبر المنبر الإعلامي الوحيد المعني بنقل اخبار ونشاطات وزير المالية”.

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