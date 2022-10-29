2022/10/29 | 19:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عادل الموسوي

عنوان مختصر يبدد او يخفف شيئا من

القلق، فعناوين المقالات والتحقيقات

حول موضوع الطلاق وزيادة معدلاته اصبحت

مرعبة، وكأن كثرة تلك المقالات تريد ان

توازي معدلات ذلك الموضوع..

تطرح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطلاق فقط ..) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطلاق فقط ..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).