التبريـر في زمن التزويـر !

2022/10/30 | 08:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عمـار سـاطع

فجأة تتكشّف كلُّ الأوراق، ويصبح

المهووس في توعية القادة والمسؤولين

مُداناً مع سبق الإصرار، بل ويضحى مَنْ

نصّبَ نفسهُ مُحقِّقاً يُعطي الموعِظة

ويكشف أخطاء أولئك الفاسدين، واقفاً

أ

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