وزير الشباب والرياضة احمد المبرقع يباشر مهام عمله رسمياً

2022/10/30 | 15:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرت صباح اليوم الاحد، في مقر وزارة

الشباب والرياضة مراسم تسليم الحقيبة

الوزارية من الوزير السابق عدنان درجال

الى الوزير الحالي احمد المبرقع، بحضور

الملاك المتقدم لوزارة الشباب

والرياضة.

واستعرض درجال

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