السفيرة الامريكية تؤكد ضرورة محاسبة من يهاجم حرية الصحافة

2022/11/02 | 12:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت السفيره الامريكية في العراق

اليوم الاربعاء، على ضرورة محاسبة من

يهاجم حرية الصحافة.

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