وكالة: صدور مذكرة قبض بحق مسؤول كبير سابق في مكتب الكاظمي

2022/11/02 | 16:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر لـRT، عن صدور مذكرة قبض بحق

مسؤول كبير سابق في مكتب رئيس الوزراء

العراقي السابق، مصطفى الكاظمي.

وحسب المعلومات فإن الشخص الذي صدرت

بحقه مذكرة القبض هو اللواء ضياء

الموسوي، رئيس مركز العملي

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