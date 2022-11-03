وزيرة الهجرة تعلن اطلاق منحة المليون ونصف المليون دينار للاسر العائدة

2022/11/03 | 13:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين أيفان فائق جابرو، اليوم الخميس، أطلاق منحة العودة البالغة مليون ونصف المليون دينار للاسر العائدة إلى مناطق سكناهم.

وقالت فائق، خلال مؤتمر صحفي، ، أنه "تم أطلاق منحة العودة البالغة مليون ونصف المليون دينار للأسر العائدة لمناطق سكناهم".

وأضافت أنه "سيتم شمول أكثر من 6000 عائلة خلال الايام القادمة".

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