2022/11/04 | 19:41 - المصدر: بغداد اليوم

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رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يرأس اجتماعا بشأن آليات دعم شبكة الحماية الاجتماعية .......

إجتمع رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، بوزير العمل والشؤون الاجتماعية السيد أحمد الأسدي، وعدد من الكوادر المسؤولة في الوزارة.

واستمع سيادته الى إيجاز تضمن البحث في سبل معالجة الآثار السلبية لارتفاع سعر الصرف للعملة الاجنبية، وأثره على الفئات الأوطأ في الدخل.

وناقش السيد رئيس مجلس الوزراء الوسائل العملية والفعالة لإعانة مستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية، وزيادة اعداد الباحثين الاجتماعيين.

ووجّه السيد السوداني بالمباشرة في إجراء البحث الميداني للمستفيدين الجدد تمهيدا لشمول المستحقين منهم ضمن موازنة العام القادم، كذلك وجه سيادته باكمال مواد البطاقة التموينية للأسر الفقيرة بالتنسيق مع وزارة التجارة

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء 4- تشرين الثاني- 2022

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