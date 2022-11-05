2022/11/05 | 19:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شؤون الإقامة في مديرية

الأحوال المدنية والجوازات والإقامة

التابعة لوزارة الداخلية العراقية،

اليوم السبت، القبض على أكثر من 100 اجنبي

خالفوا قانون الاقامة.

وذكر بيان للمديرية ورد لوكالة ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. القبض على اكثر من 100 اجنبي خالفوا قانون الإقامة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. القبض على اكثر من 100 اجنبي خالفوا قانون الإقامة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).