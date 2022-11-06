باكستان.. عمران خان يرحب بالتحقيق في تعرضه لإطلاق نار

2022/11/06 | 19:26 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وبدأت المسيرة نهاية الشهر الماضي في لاهور.

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